فلسطين تفوز بجائزة المعلوماتية عن قطاع المجتمع المدني

الكويت /سما/

فازت فلسطين بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ19، عن قطاع المجتمع المدني.

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة بسام الشمري، فوز دولة فلسطين بجائزة عن مشروع (صفوف SOFOUF)، وهو مشروع تعليمي لجهاد كلوب جاء بفكرة مميزة تجمع بين التعليم والتواصل الاجتماعي.

وأوضح كلوب أن مشروعه الفائز "صفوف" هو موقع تعليمي مجاني يدمج بين التواصل الاجتماعي والتعليم.

وأشار إلى أن الموقع يضم الآن نحو 1500 فيديو تعليمي، تركز معظمها على منهاج الثانوية العامة "التوجيهي"، وتمنح الطلبة فرصة للحصول على دروس مجانية في مختلف المباحث التعليمية.

ولفت إلى أن الموقع لا يتيح فقط المجال للطلبة أو للمعلمين لنشر فيديوهات او مقالات تعليمية عن التوجيهي او غيره من الصفوف، وانما التفاعل والنقاش حول هذه المواد.

والجدير بالذكر أن الجائزة تنظمها دولة الكويت وتهدف إلى دعم المشاريع الريادية في مجال التكنلوجيا في العالم العربي، وتبلغ قيمتها (200) ألف دولار أمريكي توزع على الفائزين بالتساوي، وتعد من أعلى الجوائز في الوطن العربي.

وتقاسمت سبع دول عربية جوائز المعلوماتية، ونالت الإمارات والمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من تلك الجوائز العشرة.

ويكرم الفائزين بجائزة المعلوماتية في حفل سنوي يقام برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في شهر تشرين الثاني المقبل.

وفيما يلي رابط المشروع الفائز بالجائزة: https://www.sofouf.net/.