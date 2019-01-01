مصادر اعلامية: السفير العمادي سيصل قطاع غزة لتوزيع المنحة القطرية

سما / وكالات/

قالت مصادر في قطاع غزة، إن السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار محمد العمادي يصل اليوم الخميس، إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يحمل العماري منحة قطرية توزع على مائة اسرة محتاجة في القطاع، وتأتي المنحة القطرية ضمن محاولات تثبيت حالة من التهدئة بين حماس وإسرائيل.

وكانت مصادر إعلامية فلسطينية، قد كشفت أن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سيصل إلى القطاع نهاية الأسبوع الجاري. وقالت المصادر ان السفير العمادي سيصل إلى غزة نهاية الأسبوع عبر حاجز بيت حانون – ايرز، حيث سيتفقد ويتابع مشاريع اللجنة القطرية في القطاع.

وفيما يتعلق بتجديد الدفعات العام القادم قالت وسائل الاعلام المحلية وفقًا للمصادر: “لا معلومات حتى اللحظة عن إمكانية تجديد مساعدات الفقراء (الـ 100 دولار) وكذلك سولار محطة توليد الكهرباء والتي ستنتهي مع نهاية العام الجاري".

يذكر أن اللجنة القطرية صرفت خلال الأشهر الماضية، دفعة من 100 دولار لآلاف الأسر الفقيرة في القطاع، حيث أعلن السفير العمادي آنذاك أن الصرف سيتواصل خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق المشتل بغزة آنذاك.