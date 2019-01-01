  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يدعو دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تدعم موقفها الرافض للاستيطان

الخميس 24 أكتوبر 2019 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تدعم موقفها الرافض للاستيطان


رام الله / سما /

 دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، هولندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تتناسب مع مواقفها الصلبة الداعمة لحل الدولتين لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، خاصة فيما يخص الاستيطان.

وأكد اشتية خلال لقائه عددا من البرلمانيين والناشطين السياسيين من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) الهولندي، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك القانون والقرارات الدولية.

واستعرض رئيس الوزراء عددا من الإجراءات التي بإمكان البرلمانات الأوروبية طرحها على حكوماتها، مثل مقاطعة منتجات المستوطنات وليس فقط وسمها، وعدم السماح للمستوطنين الإسرائيليين حملة جوازات سفرها بالإقامة بشكل غير شرعي بالأراضي الفلسطينية.

كما شدد اشتية على ضرورة إسراع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بنشر قائمة الشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن نشرها سيعطي دفعة كبيرة لإمكانية التصدي للاستيطان وتجفيف المصادر المالية للمستوطنات.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على المساعي الفلسطينية لتحقيق الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني، وإلغاء الحدود بين تقسيمات أراضينا بين (أ، ب، ج)، من خلال استراتيجية التنمية بالعناقيد وتعزيز التواصل مع العمق العربي.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل غزة اليوم لتوزيع المنحة القطرية

عاصفة شبه مدارية تقترب من قطاع غزة.. هذا ما سيحدث

مقتل شاب بعيار طائش شمال قطاع غزة

"حماس" تعتزم تعيين مجالس جديدة للبلديات والهيئات المحلية في غزة

حدث في أم الحيران: شرطي صوب الليزر على رأس النائب عودة ثم أطلق الرصاص

إسرائيل تكشف تفاصيل خلايا تجسس عملت في مصر

نجل شارون يهدد الأردن بالتعطيش والحرمان من المياه لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

مصادر اعلامية: السفير العمادي سيصل قطاع غزة لتوزيع المنحة القطرية

كوخافي

كوخافي: الوضع على الجبهات هش ومتوتر وتصاعد احتمال الحرب

صاروخ

اذاعة عبرية تكشف: هذا أكثر شيء تخشاه إسرائيل في الوقت الحالي

أبو حسنه: الهدوء في غزة مضلل واستمرار انهيار الاوضاع سيقود الى انفجار

منظمة ماليزية تجمع أدلة وشهودا لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب