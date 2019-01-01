الشلالدة يلتقي الرئيس التنزاني

دار السلام /سما/

التقى وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الخميس، الرئيس التنزاني جون بومبي مجافولي في القصر الرئاسي بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ونقل الشلالدة تحيات الرئيس محمود عباس لنظيره التنزاني وللشعب التنزاني حكومة وشعبا، شاكرا على حسن الضيافة والكرم، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة والتي توجت بحصول دولة فلسطين على نائب رئاسة منظمة AALCO.

واحتفى الرئيس مجافولي بالوزير الشلالدة، معبرا له عن سعادته بمشاركة الوفد الفلسطيني في أعمال المؤتمر وزيارته تنزانيا، مقدما التهاني بحصول فلسطين على نائب الرئاسة.

ويعزى هذا الإنجاز إلى الجهود التي قامت بها سفارة دولة فلسطين ممثلة بسفير فلسطين لدى جمهورية تنزانيا حمدي منصور أبو علي، بالتنسيق والتعاون مع الوفود الآسيوية والعربية، وتوحيد موقف المجموعة الاسيوية لدعم ترشيح فلسطين لهذا المنصب.

يشار إلى أن دولة فلسطين تشارك في أعمال الدورة السنوية الـ58 للمنظمة الاستشارية القانونية الأسيوية- الافريقية (AALCO) والمنعقدة حاليا في العاصمة التنزانية، من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة الشلالدة.