فلسطين تشارك في إطلاق إعلان كولمبو بشأن الإدارة المستدامة للنيتروجين

كولومبو /سما/

شاركت دوله فلسطين ممثلة بنائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور في الاجتماع الأممي لإطلاق إعلان كولمبو بشأن الإدارة المستدامة للنيتروجين، الذي يعقد بإشراف الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأكد المطور خلال كلمة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، دعم وترحيب دوله فلسطين لجهود وتوجهات برنامج الأمم المتحدة لإعداد الحملة الأممية، واطلاق إعلان كولمبو، وأهميته في استدامة النيتروجين كعنصر حيوي وهام للحياة والبيئة الكونية.

واستعرض الواقع البيئي الفلسطيني المحلي وما تتعرض له من استهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي وما تنتجه المستوطنات من مياه عادمة وملوثات في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى تراكم كميات عالية وتركيز عالي للنيترات في التربة والمياه الجوفية في قطاع غزه، إلى جانب عدم صلاحيه أكثر من 80% من المياه للشرب بسبب تدفق المياه العادمة للتربة وعدم معالجتها.

وتطرق إلى مشكلات الزراعة المكثفة، واستخدامات الأسمدة والمبيدات الزراعية لا سيما الخاطئة، وما تنطوي عليه من مخاطر وازدياد مخلفات النيتروجين الضارة والسامه من أكاسيد وأحماض.

وشدد المطور على أهمية إعداد دراسة مسحية شاملة، وتحليل لواقع مخلفات النيتروجين الناجمة عن المياه العادمة والنفايات الصلبة وبعض الصناعات وكذلك الزراعة المكثفة.