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عائلة الاسير مجد الجعفري تطالب بالافصاح عن مصير ابنهم

الخميس 24 أكتوبر 2019 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الاسير مجد الجعفري تطالب بالافصاح عن مصير ابنهم


بيت لحم / سما /

 تستمر سلطات الاحتلال باعتقال الأسير مجد الجعفري (22) عامًا منذ نحو الشهر في زنازوين التحقيق بمركز بيتح تكفا، دون تمكن مخابرات الاحتلال من توجيه تهمة له، وفرض حظر على زيارة المحامي، وعمدت سلطات الاحتلال إلى تمديد اعتقاله وأخر تمديد كان لمدة سبعة أيام حتى يوم امس الاربعاء وبدون حضور المحامي، حسب ما أفادت مؤسسة الضمير، التي يتابع محاموها ملف اعتقاله.

وعبرت عائلة الأسير عن مخاوف جدية لتعرض ابنها مجد لتعذيب وتحقيق قاسيين في زنازين معتقل بيتح تكفا ، وقال والده، بأن استمرار اعتقال مجد ومنع محاميه من زيارته، ودون وضوح التهم الموجهة له يؤكد لنا بان اعتقال ابننا ليس إلَّا عملاً انتقاميًا.

و وجهت العائلة نداء مناشدة الى المؤسسات الحقوقية وهيئة الصليب الاحمر الدولي من اجل التدخل لوضع حد على التعتيم على مصيره ولزيارته داخل المعتقل ومعرفة وضعه الصحي والانساني .

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