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الإغاثة الزراعية تطلق حملتها التطوعية لقطف الزيتون "احنا معكم" في غزة

الخميس 24 أكتوبر 2019 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تطلق حملتها التطوعية لقطف الزيتون "احنا معكم" في غزة


غزة / سما /

 أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) حملتها التطوعية لقطف ثمار الزيتون في قطاع غزة ِفي منطقة شرق حي الزيتون بغزة.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي الإغاثة الزراعية، وجامعة الازهر، وجمعية أطفالنا للصم، ومدرسة حليمة السعدية الاساسية المشتركة، ومدرسة الرمال الإعدادية للبنات أ، ووصل عدد المتطوعين الى 200 متطوع.

وواصلت الإغاثة الزراعية نشاطها التطوعي من خلال تنظيم حملة تطوعية مركزية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة شارك فيها ما يقارب 70 متطوعا ومتطوعة من موظفي الإغاثة الزراعية، والمتدربين من مهندسي ومهندسات مشروع لوكسمبورغ، ومزارعين من منطقة الزوايدة وجمعية غصن الزيتون.

ونظمت الحملة على ارض المزارع أبو عمار أبو زايد في ظل أجواء تراثية جمعت بين العمل الطوعي وحب الأرض من خلال الأغاني والزجل الخاص بالأرض وشجرة الزيتون.

ولاقت الحملة ترحيب المزارع أبو زايد الذي شكر الإغاثة الزراعية والمتطوعين على جهودهم بالوقوف الى جانب المزارعين وما قدمته الإغاثة الزراعية من خدمات لمزارعي الزيتون بدءاً بتقديم الارشادات والتقليم وعمليات الرش للآفات والحشرات على طول العام وانتهاءً بمساعدة المزارعين في موسم قطف الزيتون.

وقدم أبو زايد درع شكر لمدير فرع غزة تيسير محيسن.

يشار الى ان حملة "احنا معكم" تم اطلاقها على مستوى محافظات الوطن الشمالية والجنوبية للعام الحادي عشر في 29 منطقة زراعية، ومن المقرر ان تستمر الحملة في قطاع غزة هذا العام حتى نهاية الشهر الجاري، في منطقة شرق الزيتون بمدينة غزة، والزوايدة، ورفح.

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