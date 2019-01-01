"والا": طقس عاصف مطلع الأسبوع

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "واللا العبري" مساء اليوم الخميس، أن حالة من عدم الاستقرار الجوي ستسود المنطقة مطلع الأسبوع القادم.

ووفقاً للموقع العبري، هناك تخوفات من انقطاع الكهرباء، على إثر طقس عاصف يومي الجمعة والسبت.

وأشار "واللا" إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أعلنت عن تعزيز فرق العمل الميدانية واستعدادها للتعامل مع أي انقطاع في إمدادات الطاقة.

وأوضح الموقع، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار محلية الليلة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان على السهل الساحلي، وغدًا سيظل الجو غائمًا جزئيًا، وقد تمطر في ساعات الظهر في شمال ووسط البلاد.

كما سيستمر الطقس العاصف يوم السبت حيث تسقط الأمطار المحلية مصحوبة بعواصف رعدية وحتى البَرَد لا سيما في وسط البلاد والجنوب، يصحبها رياح قوية.