إيران تحث الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز على دعم القضية الفلسطينية

طهران /سما/

حثت إيران الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز على دعم القضية الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة الأنباء (تسنيم) اليوم (الخميس).

نقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله، "من الأهمية بمكان أن تحافظ وتعزز الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز جبهتها الموحدة وألا تسمح للنظام الإسرائيلي والعناصر المؤيدة له بالنجاح في هدفهم في تهميش القضية الفلسطينية."

أدلى ظريف بهذه التصريحات خلال اجتماع للجنة وزراء حركة عدم الانحياز حول فلسطين في باكو، عاصمة أذربيجان يوم الاربعاء، وفقا للتقرير.

وقال ظريف "كان للسياسية المتطرفة والأحادية التي اتبعتها الولايات المتحدة مصحوبة بإزدراء القانون الدولي تأثير مدمر على الشعب الفلسطيني".

وأضاف ظريف أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساعد وتحرض إسرائيل في سلوكه التوسعي الذي يسعى إلى تقويض القضية الفلسطينية."