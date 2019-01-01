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شاحنة مساعدات طبية تصل قطاع غزة

الخميس 24 أكتوبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاحنة مساعدات طبية تصل قطاع غزة


غزة / سما/

وصلت شاحنة مساعدات طبية وإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بتبرع الهيئة الإنسانية في فرنسا (Humani Terre) وتنسيق أميال من الابتسامات، في محاولة لإنقاذ الوضع الصحي الكارثي في القطاع.

وتسلمت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس المساعدات وهي عبارة عن 150 ألف زجاجة من دواء الهيبارين (Heparin)، وهو دواء مضاد للتخثر (تجلط الدم).

وأكد رئيس قوافل أميال من الابتسامات عصام يوسف أن الوضع الصحي في غزة مأساوي، ويتطلب كل تدخل ومساندة ومساعدة في محاولة لتقديم الدعم له ليستطيع خدمة ورعاية المواطنين.

وذكر أن وفود القافلة التي تزور غزة من وقت لأخر، إلى جانب التقارير الصادمة عن واقع القطاع الصحي في غزة تشير إلى مشكلة حقيقة وكبيرة جدًا، وأن أي تقصير أو تأخر في معالجة هذه الأزمات ينذر بكوارث أكبر تهدد منظومة الخدمات الصحية.

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة منير البرش أن هذه الجهود من قوافل أميال من الابتسامات مباركة ومُقدرة، شاكرًا كافة الجهود المبذولة لمد غزة بالدواء والعلاج.

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