الحايك: القطاع الخاص بغزة يعمل بطاقة 15 % جراء الحصار

غزة / سما/

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك إن القطاع الخاص في غزة يعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ15% جراء استمرار الانقسام والحصار.

وأكد الحايك في تصريح صحفي الخميس أن الظروف السيئة في غزة ما تزال مهيمنة على الاقتصاد في ظل النزيف المتواصل للقطاعات الإنتاجية، والذي ألحق الضرر بآلاف النشاطات الاقتصادية.

وأوضح الحايك أن اقتصاد القطاع يعاني من عجز هو الأكبر على صعيد أعداد المنشآت الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، وتشغيل الأيدي العاملة، لافتاً إلى أن بقاء الأوضاع على حالها دون أي تدخل عاجل ينذر بمزيد من الأزمات والتعقيدات الاقتصادية، سيما على صعيد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.

وأضاف الحايك أن غزة بحاجة للانفتاح على العالم الخارجي لإنهاء أزماته الكبيرة، خصوصاً في ظل تراكم عوامل الضعف، وعدم وجود أي تدخلات حقيقية لحلها، ومن أهمها التراجع الغير مسبوق في الدعم الدولي، وأزمات السيولة النقدية والبطالة والفقر والانعدام الغذائي.

وأشار الحايك إلى أن الأوضاع في غزة لم تعد تطاق، وسيكون لها تداعيات جسيمة على جميع الأطراف، محذراً من خطورة القادم، والوصول لحالة الانفجار.

وشدد الحايك على أهمية "تحقيق وإنجاز المصالحة الفلسطينية كأحد المخارج الاستراتيجية والأساسية، لأنها قد ترفع الأعذار فيما يتعلق بالحصار، وتعيد عمل المؤسسات الدولية بشكل أو بآخر".