هيئة الأسرى: 31 يوما على إضراب الأسير مصعب الهندي وسط تراجع على حالته الصحية

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير مصعب توفيق محمد الهندي (29 عاماً) من قرية تل جنوب مدينة نابلس، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 31 على التوالي، وسط تراجع على حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن الأسير الهندي والقابع حاليا في عزل "أوهليكيدار"، يعاني أوجاعا في المفاصل ودوخة مستمرة، ويشتكي من جفاف وضيق في التنفس، وفقد من وزنه 20 كغم، ويقبع بزنزانة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، في حين ترفض إدارة المعتقل إعطاءه أي من الاحتياجات الشخصية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الهندي في 4 أيلول/سبتمبر الماضي، وحولته للاعتقال الإداري، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وخاض العام الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة (35 يوماً)، وانتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، ليعود الاحتلال لاعتقاله من جديد، وإخضاعه مرة أخرى للاعتقال الإداري.

وأشارت الهيئة إلى أن أربعة أسرى إلى جانب الأسير الهندي يواصلون معركتهم مع الأمعاء الخاوية احتجاجاً على سياسة الاعتقال الاداري، وهم: الأسير اسماعيل علي المضرب منذ (93) يوماً، وطارق قعدان والذي يخوض اضرابه لليوم (86) على التوالي، وأحمد زهران المضرب منذ (33) يوماً، والأسيرة هبة اللبدي والتي تواصل اضرابها لليوم (31).