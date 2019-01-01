حمد: اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية يعزز الهوية الوطنية

رام الله / سما /

قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي أقرته الحكومة، يعزز الهوية الوطنية ويساهم في اعادة المرأة إلى دورها ومكانتها الحقيقية.

وأضافت حمد، أن الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية في ذكرى انعقاد أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 تشرين أول/أكتوبر 1929، يشكل فرصة لشعبنا لقراءة الحاضر من منظور الماضي للتأكيد على الدور الريادي للمرأة الفلسطينية في محطات مختلفة من التاريخ.

وأشارت الى أنه بعد أحداث ثورة البراق عام 1929، والمعاناة التي ترتبت على النساء جراءها، قررن مأسسة عملهن من خلال عقد المؤتمر النسوي الأول، الذي شهد مشاركة فاعلة تمثلت بحضور أكثر من 300 سيدة، خرجن بمجموعة من القرارات، كان أبرزها رفض وعد بلفور، وعبرن عن احتياجات الفلسطينيين خاصةً في ظل الأجواء السياسية التي كانت سائدة في ظل الانتداب البريطاني.

وأكدت حمد أن المرأة الفلسطينية مارست دورها النضالي عبر المراحل المختلفة من التاريخ الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني مرورا بالاحتلال الإسرائيلي المستمر حتى يومنا هذا، وان دورها لم يحصر في المجال الاجتماعي ونضالها السياسي بل ان دورها كان رياديا في مختلف المجالات.

وأوضحت أن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية لهذا العام، سيتضمن احتفالا في 27 من تشرين الأول الجاري في قاعة احمد الشقيري في مقر الرئاسة برام الله.

وبينت ان وزارة المرأة ستوزع وثائق ودراسات تبرز دور المرأة في النضال الوطني، كما ستخصص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الإذاعة المدرسية يومي السبت والأحد للحديث عن المرأة الفلسطينية، إضافة الى التنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص لدعم النساء وقضاياهن.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في جلسته رقم (13) برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، المنعقدة بتاريخ 17 تموز 2019، يوم السادس والعشرين تشرين الأول من كل عام يومأً وطنياً للمرأة الفلسطينية.