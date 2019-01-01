محافظ جنين يلتقي مديرة مكتب "الأونروا" بالضفة ويثمن جهودها في دعم صمود المخيمات

جنين / سما /

أشاد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، بجهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تعمل على تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني في مخيمات فلسطين وخارجها.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر المحافظة بمدينة جنين، اليوم الخميس، مديرة شؤون الأونروا في الضفة الغربية كوين لويس، والوفد المرافق لها.

ورأى الرجوب أن جهود الوكالة تحمل رسالتين، الأولى الدعم السياسي لقضيته العادلة كونه قد تعرض لاحتلال أرضه وللتشريد ولا زال صامدا على أرضه ولا بد من استمرار دعمه حتى اقامة دولته كاملة السيادة، والثانية هو تقديم المساعدات الانسانية وتلبية احتياجاته. قال الرجوب "نحن معنيون دوما بالتعاون والتنسيق مع الوكالة وتذليل كافة الصعاب لتقوم بعملها بما يخدم مصالح ابناء في المخيمات ولن نتوانى عن ذلك أبدا".

وتمنى الرجوب ان تولي الوكالة عناية خاصة بتوفير مشاريع لها علاقة بالتنمية، لكي يستفيد منها المواطنين أنفسهم وتعمل على التخفيف من قسوة الظروف التي تؤثر سلبا، خاصة على الاطفال والشباب على اختلاف احتياجاتهم.

من جهتها شكرت كوين المحافظ على جهوده وتعاونه واهتمامه لتقديم أفضل الخدمات في المخيم، وذلك بالتنسيق مع الوكالة، واضافت: إن مكتبها يلاقي الدعم والاسناد الحقيقي للعمل بأريحيه من قبل المحافظ واللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين في مخيم جنين.

وتمنت ان يكون هنالك توجه فعلي لإشراك الفتيان والشباب والمرأة في رسم السياسات العامة للمخيم.

وفي ذات السياق، ضمت كوين صوتها للمحافظ، وقالت: إن رؤية الوكالة هي العمل في اتجاه التنمية، وهنالك مساع بالتعاون مع جهات مانحة للعمل في هذا الاتجاه الحساس والمهم.

وأشارت الى دعم وجهد السلطة الوطنية الفلسطينية لتجديد ولاية وكالة الغوث، وهناك دول تدعم لهذا التوجه.

وقالت: نحن نضع على أوليات عملنا ان يكون هنالك تعليم آمن والصحة وخدمات الشباب وهو هدف مشترك بيننا.

هذا وقدم المحافظ درع المحافظ للسيدة تقديرا لجهود الوكالة وطاقمها.