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وزيرة الصحة تناقش مع المستشفيات الخاصة مشروع توطين الخدمات الصحية

الخميس 24 أكتوبر 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تناقش مع المستشفيات الخاصة مشروع توطين الخدمات الصحية


رام الله / سما /

ناقشت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع ممثلين عن المستشفيات الخاصة، ومشافي القدس، بحضور اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة، آلية البدء بإدخال الخدمات الصحية غير المتوفرة في فلسطين، إلى المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، وذلك تطبيقا لقرار الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكيلة خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الخميس، إن العقول الفلسطينية قادرة على بناء نظام صحي شامل ومتكامل، بعد تهيئة البنى التحتية اللازمة لتوطين الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن سلسلة لقاءات دورية ستعقد لمتابعة هذا الملف.

وأشارت إلى أن هذا المشروع الوطني يستلزم تظافر الجهود من جميع مزودي الخدمات الصحية والمستشفيات بكافة تصنيفاتها، مؤكدة أن الدعم السياسي من الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية سيساهم في تحقيق هذا المشروع وإنجازه.

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