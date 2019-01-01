مكرمة رئاسية لطلبة جنوب شرق محافظة القدس

القدس المحتلة / سما /

وزعت محافظة القدس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضواحي القدس، اليوم الخميس، مكرمة رئاسية لطلبة منطقة جنوب شرق العاصمة المحتلة.

وقالت محافظة القدس في بيان صدر عنها، إن الحملة التي أشرفت عليها المحافظة عبارة عن توزيع حقائب مدرسية على 8 مدارس هي (ذكور مسقط الثانوية، ومشاريع العيزرية الأساسية المختلطة، وبنات مشاريع العيزرية، وذكور أبو ديس الأساسية العليا، وذكور جواهر دلال نهرو الثانوية، وأبو ديس الأساسية المختلطة، والسواحرة الأساسية المختلطة، ومدرسة بنات الشيخ سعد الثانوية).