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أبو هولي: مؤشرات إيجابية لإنهاء العجز المالي لـ "أونروا"

الخميس 24 أكتوبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي: مؤشرات إيجابية لإنهاء العجز المالي لـ "أونروا"


غزة / سما/

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، أن هنالك مؤشرات إيجابية لإنهاء العجز المالي لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين (أونروا)، خاصة أن الرئيس محمود عباس، وضع هذا الملف على جدول أعمال زيارته إلى اليابان، إضافة إلى أن العمل جار مع العديد من الدول الأوروبية بخصوص ذلك.

وأوضح أبو هولي، اليوم الخميس، أن الشهرين المقبلين حاسمان في تاريخ الوكالة ورسم سياسة جديدة تجاه تجديد التفويض لها، وسد العجز المالي الذي يصل إلى 89 مليون دولار لتجاوز موازنة عام 2019 والسير بها بنجاح للوصول إلى موازنة 2020.

وأشار أبو هولي، إلى مطالبة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بتوسيع خدماتها للاجئين في لبنان وغزة والضفة، خلال اجتماع عقد بالأمس مع نائبة مدير عام المشاريع في الشرق الأوسط، والتي تزور قطاع غزة للمرة الأولى.

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