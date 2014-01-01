وزير الأشغال يعلن صرف دفعات مالية لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة

رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة عن صرف دفعات مالية لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، المتضررة من العداون الاسرائيلي عام 2014.

وذكر بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن الأشغال العامة ستصرف دفعة مالية بقيمة حوالي 260 ألف دولار للمشروع، مع العلم أن الحكومة قامت بإجراءات صرف نحو 8 ملايين دولار لمشاريع البنية التحتية في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعات تأتي ضمن المنحة الكويتية المقدّرة بـــ200 مليون دولار، والتي أبرمت بين دولة فلسطين والصندوق الكويتي لللتنمية بهدف إعمار قطاع غزة.