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عاصفة شبه مدارية تقترب من قطاع غزة.. هذا ما سيحدث

الخميس 24 أكتوبر 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاصفة شبه مدارية تقترب من قطاع غزة.. هذا ما سيحدث


غزة / سما /

أكد ليث العلامي الراصد الجوي، أن منخفض جوي من المتوقع أن يتعمق تدريجياً خلال هذه الليلة وحتى مساء يوم غدٍ الجمعة ليصبح على شكل عاصفة تحمل خصائص شبه مدارية.

وقال العلامي"أنه أصبح من الثابت أن هذه العاصفة ستتموضع ليلة الجمعة / السبت ما بين قُبالة سواحلنا الفلسطينية الجنوبية وشمال سيناء، إلا أن مسارها بعد ذلك موضع خلاف في الخرائط الجوية، وعلى شكل سيناريوهين رئيسيين.

وأوضح أن السيناريو الأول يتمثل بتوجه هذه العاصفة مباشرة نحو السواحل الفلسطينية وقطاع غزة وبالتالي، أمطار غزيرة وسيول في مناطق واسعة خلال ساعات قصيرة.

أما السيناريو الثاني، فهو إنزياح هذه العاصفة للجنوب باتجاه وسط سيناء ومن ثم النقب الفلسطيني، وبهذه الحالة يكون تأثير العاصفة على المناطق الفلسطينية خاصة الشمالية والوسطى أقل من السيناريو الأول، ويصبح التأثير الرئيسي في الأجزاء الجنوبية.

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