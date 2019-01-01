الاحتلال يزعم تهريب هواتف نقالة للأسرى في كتسيعوت

القدس المحتلة / سما /

زعمت مصلحة سجون الاحتلال، اليوم الخميس، أنها أحبطت محاولة تهريب هواتف نقالة وعشرات من بطاقات SIM لسجناء فلسطينيين في معتقل كتسيعوت.

وبحسب بيان للمصلحة، فإن عملية التهريب تمت عبر شاحنة كانت مهمتها نقل طعام للكنتينة الخاصة بالسجناء، وأثناء تفقد حراس السجن الشاحنة، تم الكشف عن وجود هواتف محمولة ذكية، وعشرات من بطاقات SIM.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال سائق الشاحنة للتحقيق معه.

وقال قائد السجن إن حراس مصلحة السجون يواجهون باستمرار خطر إدخال الهواتف المحملة والمعدات المحظورة إلى السجن بطرق معقدة من قبل السجناء وغيرهم. مدعيًا أن تلك الهواتف تستخدم من قبل "عناصر إرهابية" لتوجيه أشخاص بالخارج لشن هجمات. بحسب ادعائه.