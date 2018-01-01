الرئيس عباس يقرر اعادة بناء منزل الاسير ابو حميد الذي هدمه جيش الاحتلال اليوم

القدس المحتلة/سما/

قررت السلطة اعادة بناء منزل الاسير اسلام ابو حميد من مخيم الامعري والذي هدمته قوات الاحتلال فجر اليوم للمرة الثانية.

وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ " ‏بقرار من الرئيس سيتم بناء بيت عائلة ابو حميد الذي هدمته قوات الاحتلال من جديد. لن تكسرنا جرافات الاحتلال ولن نحني أمامه ولن نركع . ارادتنا اقوى من من دباباتهم وجرافاتهم. والنصر لنا.".

وهدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم مجددا منزل الاسير إسلام أبو حميد، الذي حكم عليه بالمؤبد بتهمة قتل جندي في مايو / أيار 2018.

وأفادت الإذاعة العبرية بأن السلطة الفلسطينية، هي التي موّلت إعادة تشييد البيت في المرلة الاولى.

ودانت السلطة الفلسطينية وحماس هدم المنزل. ووصف صائب عريقات الهدم بـ "العقوبة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني". من جانبه وصف الناطق بلسان حماس في غزة حازم قامس هدم المنزل بأنه "إرهاب إجرامي" متعهّدا بإعادة بنائه.