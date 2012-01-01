السيسي يلتقي أبي أحمد في سوتشي

سوتشي/ وكالات/

التقى رئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش قمة روسيا-إفريقيا التي انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي.

وقال بي أحمد إن "أجواء اللقاء مع الرئيس المصري كانت إيجابية".

يأتي ذلك، بعدما أعربت الخارجية المصرية الثلاثاء الماضي، عن صدمتها إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حول ملف سد النهضة، إذ أكد أبي أحمد في وقت سابق أمام البرلمان الإثيوبي أنه "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة (من جانب مصر). يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد"، مشددا على أن على أن بلاده مصممة على إنهاء مشروع السد الذي بدأه القادة السابقون "لأنه مشروع ممتاز".

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر.

إلى ذلك، أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، على هامش قمة روسيا-إفريقيا، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.