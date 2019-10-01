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أول ظهور لعقيلة كيم منذ أشهر وسط شائعات عن حملها

الخميس 24 أكتوبر 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ظهور لعقيلة كيم منذ أشهر وسط شائعات عن حملها


بيونغ يانغ/وكالات/

ظهرت ري سول جو عقيلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أشهر وسط شائعات عن حملها.

والتقطت عدسات الكاميرات صورة لسيدة كوريا الشمالية الأولى، إلى جانب زوجها أثناء جولة في منتجع جبل كومكانغ هذا الأسبوع، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها منذ حضورها قمة الزعيم الصيني شي جين بينغ وزوجها يومي 20 و21 يونيو.

ومنذ العام الماضي، تداولت وسائل الإعلام الحكومية زوجة كيم، بالاسم أو شخصيا، مرة واحدة في الشهر على الأقل، ما يجعل غيابها لمدة أربعة أشهر أمرا مهما، في حين لم تقدم وسائل الإعلام الشمالية أي سبب رسمي للغياب، وبدأت التكهنات في كوريا الجنوبية بأنها ربما كانت تنتظر طفلا.

وتظهر الصورة الأخيرة أنها ليست حاملا، على الرغم من ارتدائها معطفا أسود كبيرا ومحاولة تواريها جزئيا خلف صخرة.

أول ظهور لعقيلة كيم منذ أشهر وسط شائعات عن حملها (صورة)
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ويعرف الإعلام القليل عن حياة الزعيم الكوري الشمالي الشخصية، حيث قالت مصادر جنوبية إن كيم من المحتمل أنه تزوج من ري سول عام 2009، ويمكن أن يكون لديه 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وثماني سنوات.

وقال لاعب كرة السلة دينيس رودمان الذي تربطه علاقة صداقة بكيم منذ عام 2013، إنه التقى الطفلة جو-آيه ابنة كيم، مشيرا إلى "أن الأخير أب جيد ولديه عائلة جميلة"، بينما من غير المعروف جنس الطفلين الآخرين، وما إذا كان كيم لديه وريث ذكر.

المصدر: "دايلي مايل"

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