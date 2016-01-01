صحيفة تركية: هكذا ألمح موقع استخباري أمريكي لاغتيال أردوغان

وكالات

هاجمت صحيفة "يني شفق" التركية موقع "ستراتفور"، الذي وصفته بأنه "مؤسسة فكرية برعاية وكالة الاستخبارات الأمريكية"، واتهمته بالتلميح لاغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.



وأفادت الصحيفة أن "ستراتفور" نشر تقريرا حول واقع ومستقبل الهجمات الإلكترونية على السيارات الحديثة، وشرح كيفية تنفيذ هجوم من ذلك النوع، مرفقا صورة للرئيس التركي وهو داخل سيارته، وحوله حمايته الشخصية.



وعنون الموقع الأمريكي التقرير بـ"هل أنت مستعد لهجوم إلكتروني على سيارة".



وقلت "يني شفق" عن التقرير قوله: "إن أعضاء فرق الحماية لديهم معرفه جيدة عن قيادة المركبات وحماية رئيسهم أثناء نزوله وتحركاته، لكنهم قد لا يكونون على دراية بشأن الثغرات الأمنية للسيارة التي قد تعرضها لهجوم إلكتروني، ولا سيما أننا في عصر التكنولوجيا، الذي يتيح تنفيذ هجوم بشكل بسيط، وبشراء معداته من المتاجر".



وأضافت الصحيفة أن الصورة أثارت جدلا واسعا، ما دفع "ستراتفور" إلى استبدالها بأخرى.



ومرارا هاجمت وسائل إعلام تركية "ستراتفور" إزاء نشر ما قالت إنها إحداثيات طائرة أردوغان، وذلك في ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، فضلا عن إعداد دراسة لكيفية تدمير منظومة الدفاع الجوية الروسية "أس400"، إثر حصول تركيا عليها.