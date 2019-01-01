القائمة المشتركة توافق على لقاء غانتس لكنها ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة

القدس المحتلة / سما /

وافقت القائمة العربية المشتركة على لقاء بيني غانس زعيم حزب ازرق - ابيض والذي كلف الليلة الماضية رسميا بتشكيل حكومته، لكن دون الحديث عن المشاركة فيها.

وبحسب صحيفة معاريف، فإن القائمة تسعى الى مناقشة اتفاق تلتزم بموجبه الحكومة الجديدة بـ"حل الدولتين، والغاء قانون القومية، والعمل على تلبية احتياجات الوسط العربي ودعمه بكل ما يلزم لإحيائه اقتصادياً واجتماعياً".

وقال رئيس كتلة المشتركة، احمد الطيبي امس ، أن " القائمة ترى ان خيار بيني غانتس لتشكيل الحكومة ليس الافضل " مؤكدا ان القائمة تتحمل مسؤولياتها امام قضايا شعبنا بحكمة ومسؤولية.

ورفضت أحزاب الكتلة اليمينية في الكنيست الإسرائيلي، لقاء بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض الذي كلف الليلة الماضية بشكل رسمي بتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل عقب فشل بنيامين نتنياهو زعيم الليكود بذلك.

وبحسب معاربف، فإن جميع الأحزاب اليمينية أبلغت غانتس خلال اتصالات جرت الليلة الماضية بينه وبين زعمائها رفضهم لقائه. مشيرين إلى أنهم لا زالوا ملتزمين باتحاد الكتلة بينهم وأن من يمثلهم فريق التفاوض الذي شكله نتنياهو باسم الليكود والكتلة اليمينية.

واتهم أعضاء من حزب أزرق - أبيض، في أحاديث منفصلة لإذاعات إسرائيلية، تلك الأحزاب بمحاولة إفشال مهمة غانتس منذ البداية.

ووافق الليكود أمس بزعامة نتنياهو على لقاء غانتس وعقد لقاء بين فرق التفاوض من الحزبين، وكذلك لقاء مباشر بين الرجلين.

كما قبل كل من عمير بيرتس زعيم قائمة العمل - جيشر، و أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، بدعوة غانتس للقائهما في وقت قريب.