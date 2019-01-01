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فلسطين وروسيا تبحثان رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين

الخميس 24 أكتوبر 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والوفد الروسي الذي يزور فلسطين اليوم الخميس برئاسة مديرة الشؤون القانونية والأنشطة الدولية في وزارة العمل الروسية بزبروزفانيخ انستاسيا، آليات رفع حجم التبادل التجاري بين فلسطين وروسيا، والتسهيلات الخاصة باستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة الفلسطينية.

وشدد الجانبان، حسب بيان لوزارة الاقتصاد الوطني، على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبناء شراكات اقتصادية ما بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الروسي، لا سيما وانه سيتم خلال اللجنة توقيع اتفاقيات ما بين شراكات ومصانع فلسطينية وروسية.

وأعرب الوزير العسيلي خلال لقائه الوفد الذي يضم وزيرة عمل تاترستان في روسيا زاريبوفا الميرا، عن شكره لدعم الحكومة الروسية للشعب والاقتصاد الفلسطيني، لافتا الى أن اللجنة الحكومية التي ستعقد في العاصمة الروسية موسكو في 20 تشرين الثاني، ستضم رجال اعمال فلسطينيين بالإضافة الى ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة، حيث يتم توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات الجمارك وتبادل المعلومات، بالإضافة الى اتفاقية مع اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة مجالات التعاون المشترك التي سيتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بتنفيذ جولة ميدانية للمركز الورسي لإعادة التأهيل في بيرزيت، بالإضافة الى جولة في مدينة اريحا الصناعية الزراعية حيث سيتم الاطلاع والتعرف على المصانع العاملة في هذه المدينة.

هذا وسيتخلل الزيارة تنظيم لقاءات وزيارات ميدانية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة الروسية لعدد من الشركات الفلسطينية للتعرف على الانشطة التي تقوم بها وبحث امكانيات التعاون المشتركة.

#فلسطين

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