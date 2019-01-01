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الجمهور لجوليا بطرس: "الملايين موجودة .. بس إنتي وين"!

الخميس 24 أكتوبر 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمهور لجوليا بطرس: "الملايين موجودة .. بس إنتي وين"!


وكالات / سما /

تميزت جوليا بطرس بأغنيها الثورية، من أشهرها أغنية "وين الملايين" التي حققت صدى وشهرة واسعة في الوطن العربي، إلا أن بطرس لم تعلن إلى الآن عن موقفها حول الوضع السياسي في لبنان، في حين أن الحراك الشعبي ما زال مستمرًا بإضرابه ضد الفساد والظلم والقرارات الحكومية التي لا تصب في مصلحة المواطن.

اختارت جوليا الصمت وعدم إبداء رأيها أو دعم الحراك الشعبي مما اعتبره البعض رسالة واضحة وصريحة أنها مع الحكومة وقراراتها وأن الوضع الراهن لا يعجبها.

المتظاهرون خصصوا جزء من هتافاتهم ورفعوا لافتات تتسأل أين جوليا؟ تسقط مدام بو صعب، بينما كتب على أحد الجدران "جوليا خرسي"، وغرد أحدهم على تويتر "سؤال موجه لـ جوليا بطرس كنتي متوقعة يجي يوم نستعمل أغانيكي لاسقاط زوجك".

يذكر أن جوليا هي زوجة وزير الدفاع اللبناني "إلياس أبو صعب" والبعض تكهن أنها تقف مع زوجها ضد الشعب ومطالبه.

#جوليا بطرس

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