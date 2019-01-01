  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تدعم مصر في قضية "سد النهضة"

الخميس 24 أكتوبر 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تدعم مصر في قضية "سد النهضة"


رام الله /سما/

 أعربت وزارة الخارجية والمغتربين تأييدها ودعمها لموقف جمهورية مصر العربية الشقيقة الداعي لضرورة انتهاج أطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والانصاف كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، مجدداً على وقوف دولة فلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً في حسن إدارتها لهذه الأزمة، وحل الخلافات بشأنها بالطرق السلمية والحوار وحسن الجوار بعيداً عن الخيارات العسكرية، وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وأثيوبيا والسودان.

الأكثر قراءة اليوم

إعلان مهم لموظفي القطاع العام في غزة

بعد ربع قرن على إبرامه.. الكشف عن كواليس اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن

حدث في أم الحيران: شرطي صوب الليزر على رأس النائب عودة ثم أطلق الرصاص

إسرائيل تكشف تفاصيل خلايا تجسس عملت في مصر

نجل شارون يهدد الأردن بالتعطيش والحرمان من المياه لهذا السبب

غانتس يتسلم رسميا كتاب التكليف لتشكيل الحكومة

الرئيس التونسي: فلسطين منقوشة في الصدور ولن يسقط حق اهلها بالتقادم

الأخبار الرئيسية

القائمة المشتركة توافق على لقاء غانتس لكنها ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة

المقاومة تطلق صاروخا تجريبيا باتجاه البحر وصافرات انذار تدوي في عسقلان

سابقة.. محكمة إسرائيلية تدين أحد قتلة عائلة دوابشة بالانتماء لمنظمة "إرهابية يهودية"

إذاعة عبرية: العمادي يصل غزة اليوم لتوزيع المنحة القطرية

مقرر الأمم المتحدة يدعو لمعاقبة إسرائيل على احتلالها للأراضي الفلسطينية