فلسطين تدعم مصر في قضية "سد النهضة"

رام الله /سما/

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين تأييدها ودعمها لموقف جمهورية مصر العربية الشقيقة الداعي لضرورة انتهاج أطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والانصاف كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، مجدداً على وقوف دولة فلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً في حسن إدارتها لهذه الأزمة، وحل الخلافات بشأنها بالطرق السلمية والحوار وحسن الجوار بعيداً عن الخيارات العسكرية، وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وأثيوبيا والسودان.