  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ناسا: ثقب الأوزون في القطب الجنوبي الأصغر منذ اكتشافه

الخميس 24 أكتوبر 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناسا: ثقب الأوزون في القطب الجنوبي الأصغر منذ اكتشافه


وكالات / سما /

ذكرت وكالة ناسا أن ثقب الأوزون بالقرب من القطب الجنوبي هذا العام هو الأصغر منذ اكتشافه عام 1985.

قال علماء إن هذا يرجع إلى الطقس الدافئ في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) أكثر من الجهود الطويلة على مدى عقود لتقليل استخدام المواد الكيميائية المكلورة التي تسبب الفجوة الموسمية.

تحمي طبقة الأوزون الواقية للأرض الحياة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

يحتاج الكلور الموجود في الهواء إلى درجات حرارة باردة في طبقة الستراتوسفير لتحويله إلى شكل من المواد الكيميائية التي تأكل الأوزون.

هذا الخريف، يبلغ متوسط الثقب في طبقة الأوزون 9.3 مليون كيلومتر مربع.

انخفض هذا من الذروة التي بلغت 25.9 مليون كيلومتر مربع عام 1998.

ثقب هذا العام أصغر حتى من ذلك الثقب الذي اكتشف لأول مرة عام 1985.

#ناسا #الأوزون

الأكثر قراءة اليوم

الارصاد الجوية الاسرائيلية : عاصفة مدارية عنيفة وأمطار وفياضانات غير مسبوقة تبدأ الجمعة

معاريف : هل زار نتنياهو الرياض فجأة امس والتقى بن سلمان؟

إعلان مهم لموظفي القطاع العام في غزة

بعد ربع قرن على إبرامه.. الكشف عن كواليس اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن

عملية أفيفيم: "صواريخ حزب الله أخطأت الهدف صدفة"

حدث في أم الحيران: شرطي صوب الليزر على رأس النائب عودة ثم أطلق الرصاص

إسرائيل تكشف تفاصيل خلايا تجسس عملت في مصر

الأخبار الرئيسية

المقاومة تطلق صاروخا تجريبيا باتجاه البحر وصافرات انذار تدوي في عسقلان

سابقة.. محكمة إسرائيلية تدين أحد قتلة عائلة دوابشة بالانتماء لمنظمة "إرهابية يهودية"

إذاعة عبرية: العمادي يصل غزة اليوم لتوزيع المنحة القطرية

مقرر الأمم المتحدة يدعو لمعاقبة إسرائيل على احتلالها للأراضي الفلسطينية

قوات الاحتلال تهدم للمرة الرابعة منزل عائلة أبو حميد في الأمعري