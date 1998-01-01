ناسا: ثقب الأوزون في القطب الجنوبي الأصغر منذ اكتشافه

وكالات / سما /

ذكرت وكالة ناسا أن ثقب الأوزون بالقرب من القطب الجنوبي هذا العام هو الأصغر منذ اكتشافه عام 1985.

قال علماء إن هذا يرجع إلى الطقس الدافئ في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) أكثر من الجهود الطويلة على مدى عقود لتقليل استخدام المواد الكيميائية المكلورة التي تسبب الفجوة الموسمية.

تحمي طبقة الأوزون الواقية للأرض الحياة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

يحتاج الكلور الموجود في الهواء إلى درجات حرارة باردة في طبقة الستراتوسفير لتحويله إلى شكل من المواد الكيميائية التي تأكل الأوزون.

هذا الخريف، يبلغ متوسط الثقب في طبقة الأوزون 9.3 مليون كيلومتر مربع.

انخفض هذا من الذروة التي بلغت 25.9 مليون كيلومتر مربع عام 1998.

ثقب هذا العام أصغر حتى من ذلك الثقب الذي اكتشف لأول مرة عام 1985.