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أعراض تنذر بالتهاب الجيوب الأنفية

الخميس 24 أكتوبر 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض تنذر بالتهاب الجيوب الأنفية


وكالات / سما /

قال الطبيب الألماني رولاند لاستسيج إن‬ ‫التهاب الجيوب الأنفية يحدث غالبا نتيجة لعدم علاج نزلة البرد جيدا، حيث‬ ‫تتعرض الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية للالتهاب. ‬

‫وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن أعراض التهاب الجيوب‬ ‫الأنفية تتمثل في الرشح الشديد وألم ضاغط في الرأس والوجه، مع تدهور حاسة‬ ‫الشم وآلام الأسنان. ‬

‫وينقسم التهاب الجيوب الأنفية إلى حاد ومزمن، علما بأن الالتهاب الحاد‬ ‫يستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في حين يستمر النوع المزمن حتى 12‬ ‫أسبوعا. ‬

‫‬‫وشدد لاستسيج على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان التهاب الجيوب الأنفية‬ ‫مصحوبا بحمى والشعور بضغط شديد في الجبهة أو الفك العلوي، وإذا لم يتحسن‬ ‫المخاط المتقيح (أصفر اللون) بعد مرور ثلاثة أيام. ‬

‫‬‫وللوقاية من التهاب الجيوب الأنفية ينبغي الحرص على التعافي من نزلة‬ ‫البرد بشكل تام.‬

#الجيوب الأنفية #الالتهاب

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