منها البول الداكن.. تعرف على أعراض سرطان البنكرياس

وكالات / سما /

غالبا ما لا تكون أعراض سرطان البنكرياس ملحوظة إلى أن يصبح في مراحله المتقدمة، ولذلك من المهم مراجعة الطبيب في أسرع ما يمكن في حال ملاحظة أي من العلامات والأعراض المرتبطة بهذا المرض.

وقدمت الكاتبة أليسا جونغ -في تقريرها الذي نشرته مجلة "ذا هيلثي"- أبرز أعراض سرطان البنكرياس وهي:

1- بشرة صفراء

قال كريستوفر ج. ديمايو طبيب أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك "يعد اليرقان أحد أوضح أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس".

ويمكن للسرطان الذي يظهر بالقرب من رأس البنكرياس أن يسد القناة الصفراوية ويمنع العصارة الصفراوية من الوصول إلى الأمعاء، والتي تساعد على حرق الدهون وتخرج في النهاية مع البراز. ويفسر ديمايو أن تراكم العصارة الصفراوية يسبب اليرقان، وهو اصفرار الجلد أو العينين.

2- آلام البطن/الظهر

ويقول ديمايو إن الموقع الشائع الذي يشعر فيه مرضى سرطان البنكرياس بالألم هو الجزء العلوي من البطن أسفل عظمة الصدر مباشرة، إذ يستطيع السرطان الذي يبدأ بالجسم أو ذيل البنكرياس أن يضغط على الأعضاء المجاورة مسببا الألم. وفي حال انتشار السرطان إلى الأعصاب المحيطة بالبنكرياس، سيسبب ذلك ظهور آلام الظهر.

3- بول داكن/براز دهني

إذا تحول البول إلى البني الداكن، فمن المرجح أن يكون أحد أعراض سرطان البنكرياس التي ينبغي ملاحظتها. ويعود ذلك إلى تراكم البيليروبين في الدم، وهي مادة يصنعها الكبد وتشكل جزءا من الصفراء، مما يجعل البول داكنا.

وأشار د. ديمايو إلى أن البراز بلون الطين أو الدهن يمكن أن يكون أيضا من أعراض سرطان البنكرياس، حيث يمكن أن يكون سببه السرطان الذي يعيق القناة الصفراوية. علاوة على ذلك، يمكن أن يدل البول الداكن والبراز الدهني على حالات أخرى، بما في ذلك التهاب الكبد وبعض اضطرابات الدم.

4- الغثيان/التقيؤ

يمكن أن يؤدي الضغط الذي يسلطه السرطان على طرف المعدة إلى انسدادها جزئيا، مما يصعب مرور الطعام. ووفقا لجمعية السرطان الأميركية، يمكن لهذا الوضع أن يسبب الغثيان والتقيؤ والألم الذي يميل إلى أن يسوء أكثر بعد تناول الطعام، ويمكن أن يكون من أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس.

5- الإصابة بالتهاب البنكرياس

أورد د. ديمايو أن سرطان البنكرياس من بين أمراض السرطان السبعة التي يصعب اكتشافها مبكرا. في المقابل "من المحتمل أن يحدث التهاب البنكرياس غير المبرر أو المزمن بسبب ورم صغير في البنكرياس". ورغم أن التهاب البنكرياس يكون عادة بسبب الحصاة الصفراوية أو استعمال أدوية جديدة أو تعاطي الخمر فإن الإصابة بهذا المرض قد تكون دليلا على حالة أشد خطورة.

6- تدهور نظافة الفم

في حال كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة أو اللثة الملتهبة أو الأسنان المخلخلة، لعل الأمر يتجاوز مجرد تدهور نظافة الفم. ووفقا لباحثين من مركز جامعة نيويورك لانغون الطبي الذين أجروا دراسة لفحص بكتيريا فم مرضى سرطان البنكرياس والأشخاص الذين لا يعانون منه "من المتعارف عليه أن مرضى سرطان البنكرياس معرضون للإصابة بأمراض اللثة والتجويف وتدهور صحة الفم عموما".

كما وجد الباحثون أن وجود البكتيريا المرتبطة بأمراض الأسنان مثل التهاب اللثة يعرض الشخص لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 59% أكثر من أولئك الذين تخلو أفواههم من هذه البكتيريا.

7- تشخيص السكري من النوع الثاني

لا يعني تشخيصك بأنك مصاب بداء السكري عادة أنك ستصاب بسرطان البنكرياس، لكنه يرتبط بزيادة خطر الإصابة به. مثلا: وجدت إحدى دراسات مايو كلينك أن 40% من مرضى البنكرياس تم تشخيصهم بالإصابة بالسكري في الأشهر السابقة لتشخيص السرطان.

ويوضح د. ديمايو أن البنكرياس مسؤول عن إنتاج الأنسولين، وبالتالي، قد تؤثر المراحل المبكرة من تطور الورم على قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين مما يسبب داء السكري.

8- فقدان الوزن دون مبرر

أفاد د. ديمايو أنه في حال كنت تعاني من قلة الشهية أو انعدامها، أو فقدان الوزن دون تغيير نظامك الغذائي أو نظام ممارسة التمرينات الرياضية، فينبغي عليك استشارة طبيبك لأنها تعد من بين بعض الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس (والسرطان عموما) .