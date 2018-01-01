منتخب الأزهر يتأهب للمشاركة في البطولة العربية

غزة / سما /

أكدت جامعة الأزهر, مشاركة فريقها في البطولة العربية لمؤسسات التعليم العالي, التي تنظمها جامعة "جنوب الوادي" بمحافظة قنا المصرية خلال نوفمبر المقبل.

وتضم بعثة منتخب الأزهر 9 لاعبين, بالإضافة لمدرب وإداري ورئيس الوفد, إذ من المقرر أن تغادر قطاع غزة الأسبوع المقبل, لضمان الظهور في البطولة المقررة بالثاني من نوفمبر.

وأوضحت الجامعة, أنها بدأت بإجراءات السفر منذ حوالي أسبوع, لأجل مشاركة الفريق في المسابقة للعام الثاني على التوالي.

يشار إلى أن منتخب الأزهر شارك في البطولة عام 2018, وفاز في مباراتين, وخسر في مباراة واحدة, لكنه خرج من الدور الأول.