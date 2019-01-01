عقوبات بالجملة.. نقل مباريات وإيقاف لاعبين

غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة الثامنة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والجولة السادسة من دوري الثانية.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لخدمات الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- تخسير خدمات البريج إداريا أمام خدمات المغازي (0-3).

- إيقاف لاعب خدمات البريج أحمد داوود سنة ميلادية.

- حرمان محمد نور عضو مجلس إدارة خدمات البريج من مرافقة الفريق مباراة واحدة.

- حرمان عبد الكريم عيسى إداري خدمات البريج من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

- نقل مباراة لخدمات المغازي من ملعبه لتقام على ملعب آخر، إذ تجري مباراة الفريق في الجولة الحادية عشرة أمام التفاح على ملعب بيت حانون البلدي يوم الاثنين11-11.

- حرمان يوسف إسماعيل مسؤول العهدة في خدمات المغازي من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

- إيقاف حارس مرمى خدمات المغازي أحمد اللي مباراتين رسميتين متتاليتين.

- إيقاف لاعب الاستقلال محمد ديب مباراتين رسميتين متتاليتين.