الاحتلال يقمع المشاركين في يوم تطوعي لقطف الزيتون في اللبن الشرقية

نابلس / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المشاركين في يوم تطوعي لقطف ثمار الزيتون، نظمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحركة "فتح"، ومجلس قروي اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن جنود الاحتلال هاجموا المزارعين والمتطوعين ممن كانوا يقطفون ثمار الزيتون في الأراضي القريبة من مستوطنة "عيليه" المقامة على أراضي القرية، واعتدوا بالضرب على بعضهم، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز في المكان.

وأضافت أن جنود الاحتلال ما زالوا يحتجزون رئيس مجلس اللبن الشرقية سامر عويس، والشاب سليمان دراغمة، كما استولوا على عدد من الهواتف النقالة للصحفيين الذين كانوا يتواجدون في المكان لتغطية فعاليات اليوم التطوعي.