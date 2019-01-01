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تشلسي يخطف فوزا ثمينا من أياكس في دوري الأبطال

الخميس 24 أكتوبر 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشلسي يخطف فوزا ثمينا من أياكس في دوري الأبطال


وكالات / سما /

قاد المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي فريقه تشلسي الإنجليزي إلى فوز قاتل على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف اليوم الأربعاء، ضمن المجموعة الثامنة في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل باتشواي هدف المباراة الوحيد للفريق الإنجليزي في الدقيقة 85، مستغلا كرة عرضية من زميله الأميركي كريستيان بوليسيتش.

ورفع تشلسي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني خلف أياكس متصدر الترتيب بالرصيد نفسه من النقاط ومتفوقا بفارق الأهداف، في المجموعة التي تضم أيضا ناديي فالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.

من جانب آخر، أنعش لايبزيغ الألماني آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال بعدما حقق فوزا مثيرا 2-1 على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السابعة.

وارتفع رصيد لايبزيغ إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا، قبل لقاء بنفيكا البرتغالي مع ضيفه ليون الفرنسي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، بينما تجمد رصيد زينيت عند أربع نقاط في المركز الثالث.

#تشلسي #أياكس

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