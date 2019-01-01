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ظريف: ترامب شريك في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الخميس 24 أكتوبر 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف: ترامب شريك في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني


غزة / سما /

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، "شريك في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) اليوم الخميس، عن ظريف قوله، إن "السياسة الأمريكية الأحادية والمتطرفة وتجاهلها للقانون الدولي، كان لها تأثيرها السلبي على الشعب الفلسطيني".

وأوضح ظريف أثناء اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز في العاصمة الاذربيجانية باكو، أن "إدارة ترامب شريكة في جرائم الكيان الصهيوني في سلوكه التوسعي والعدائي والذي يسعى إلى إضعاف القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية في الشرق الاوسط".

وقال إن "اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها الشعب الفلسطيني من التشتت والضياع".

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