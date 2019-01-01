القائمة المشتركة تضع خطة اقتصادية لتنمية المجتمع العربي

القدس المحتلة / سما /

عقدت رئاسة القائمة العربية المشتركة داخل مناطق الـ48، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا لها في مقر وزارة مالية الاحتلال، لبحث سبل دفع إقرار خطة تطوير اقتصادية جديدة للمجتمع العربي.

وبحسب قناة "مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية"، فإن اللقاء عقد مع شاؤول مريدور رئيس قسم الميزانيات وكبار مسؤولي الوزارة، مشيرةً إلى أن الهدف من الخطة، تطبيقها بعد انتهاء مدة خطة 922 لعام 2020.

وطالبت المشتركة بزيادة المبلغ الذي سيخصص لهذه الخطة، وكذلك أن تشمل الخطة الاقتصادية مجالات لم تشملها الخطة 922.

وتناول الإجتماع أهمية اتخاذ قرار حكومي بمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية ودور وزارة المالية في ذلك.

وأكد مريدور أنه وافق على مطلب القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، على أن تكون خطة تطوير أخرى استكمالًا وتوسيعًا لخطة 922، وسيتم ذلك بالتعاون والتشاور مع القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية العربية.