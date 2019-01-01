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اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال برام الله

الخميس 24 أكتوبر 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال برام الله


رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، كما زعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية في قضاء نابلس.

وأصيب 11 شابا، بمواجهات اندلعت، فجر الخميس، مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لأحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري للاجئين.

وأصابت قوات الاحتلال أكثر من 11 مواطنا بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والاختناق جراء استنشاق الغاز المدمع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال قرب الأمعري.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينيا بمناطق مختلفة بالضفة الغربية جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

كما زعم جيش الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية خلال مداهمات وحملة تفتيش في قرى بمحافظة نابلس، حيث تم ضبط 4 مسدسات وقطعة سلاح من نوع كارلو.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال  الشاب أحمد عبد محمد خزيمية وفتشوا منزل ذويه في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، كما انتشروا على مفارق الطرق.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن وحيد أبو مارية، بمنطقة خلة العين ببيت أمر، وحطمت باب المنزل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت نجله الأسير المحرر الفتى خطاب وحيد حمدي أبو مارية.

في محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال منطقة الطور في نابلس، واعتقلت الشاب خليل أبو شهاب، كما داهمت قرية روجيب، واعتقلت الشاب ثائر الحلبي، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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