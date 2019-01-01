قاسم: هدم منزل أبو حميد صورة للإرهاب البشع الذي تمارسه عصابات الاحتلال

غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الخميس، إن هدم الاحتلال لمنزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، هو صورة للإرهاب البشع الذي تمارسه عصابات جيش الاحتلال.

وأضاف في تصريح صحفي له "هذه العائلة التي لديها خمس أسرى في سجون الاحتلال، وشهيد سادس، تجسد صورة الصمود الفلسطيني، ونموذج للتضحية العظيمة على طريق نضال شعبنا لانتزاع حريته".

وتابع "إن كلمات الحاجة أم ناصر أبو حميد بعد هدم منزلها فجر اليوم، بأنها ستعيد بناء منزلها وما دام هناك احتلال سنقاومه، هي تعبير حقيقي على استحالة كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، وأن القتل والاعتقال وهدم المنازل، سياسة أثبتت فشلها في ثني جماهير شعبنا على مواصلة كفاحه ضد الاحتلال".