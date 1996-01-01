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الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية ويعين خليفة له

الخميس 24 أكتوبر 2019 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية ويعين خليفة له


وكالات

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين بإعفاء وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله لتولي هذه الحقيبة.

ونص الأمر الملكي (رقم أ / 104) الصادر عن العاهل السعودي في هذا السياق، مساء الأربعاء، على إعفاء العساف من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية، مع إبلاغ الجهات المختصة بهذا القرار "لاعتماده وتنفيذه".

وعين العاهل السعودي بأمر آخر العساف، الذي سبق أن عمل وزيرا للمالية من 1996 حتى 2016، وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء في المملكة.

وتم تعيين العساف وزيرا للخارجية السعودية بقرار من الملك سلمان يوم 27 ديسمبر 2018 ليحل محل سلفه، عادل الجبير، الذي تولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية ليكون أول مسؤول يتولى هذه الحقيبة.

وانتقل الأمير فيصل، وهو من مواليد العام 197، إلى منصب وزير الخارجية بعد أن عمل، منذ فبراير 2019، سفيرا للمملكة لدى ألمانيا، في الفترة التي شهدت فيها العلاقات بين البلدين توترا معينا على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

كما أصدر الملك سلمان، الأربعاء، أوامر بإعفاء وزير النقل، نبيل بن محمد العامودي، من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خليفة له، إضافة إلى تعيين عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

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