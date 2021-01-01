اكتشاف كنيسة أثرية غرب القدس

القدس المحتلة / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأربعاء، اكتشاف كنيسة أثرية فخمة غرب القدس يعود تاريخها إلى 1500 عام.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن الكنيسة فيها أرضيات فسيفساء مذهلة مع كتابات باللغة اليونانية.

وحسب الإذاعة، فإن العثور على الكنيسة جرى خلال حفريات نفذتها سلطة الاثار تمهيدا للقيام بأعمال تطوير في المكان.

وأشارت، إلى أن جدارن الكنيسة زُينت برسوم ملونة، وفي قاعتها نُصبت أعمدة بعضها من رخام مستورد، لافتة إلى أنه اعتبارا من مساء اليوم سيبدأ عرض هذه الاكتشافات الأثرية وأبحاث عنها في معرض خاص بمتحف بلدان الكتاب المقدس في القدس.