اجواء باردة وانخفاض على الحرارة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الأحد: يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم السبت من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح. 3-خطر الانزلاق على الطرقات . 4- تدني مدى الرؤيا الافقية .