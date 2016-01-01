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حماس: رؤية الفصائل الثمانية مدخل مناسب للانتخابات وتوجه رسالة لفتح..

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: رؤية الفصائل الثمانية مدخل مناسب للانتخابات وتوجه رسالة لفتح..


غزة / سما/

أكدّت حركة حماس اليوم الأربعاء تمسكها برؤية الفصائل الوطنية الثمانية، كمدخل للانتخابات، بما يوفره من بيئة مناسبة قادرة على اجراء انتخابات حقيقية.

وقالت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم: "إنّ الحركة متمسكة بإجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة، فهي حق للشعب واستحقاق على السلطة"، مطالباً حركة فتح لإبداء الجدية الحقيقية في إجراء الانتخابات الشاملة على أرضية التوافق الوطني تجاه كامل تفاصيلها.

وجدد قاسم تأكيد حركته على ضرورة توفير كل المستلزمات التي تضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تعبر عن إرادة الناس بشكل حقيقي، مشددًا على ضرورة تحقيق التوافق على قانونها وآليات تطبيقها، وتنفيذ دقيق وأمين للتفاهمات التي تناولتها.

ونبه إلى أن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام، لن يؤدي إلى تحقيق عملية انتخابية ناجحة وحقيقية معبرة عن الناس بشكل صادق، لافتاً إلى تجربة الانتخابات البلدية عام 2016 التي لم تنجح.

وترتكز المبادرة التي قدمتها الفصائل على ضرورة توفير أجواء الحرية ووقف التراشق الإعلامي، ودعوة الأمناء العامين للفصائل من أجل الاتفاق على استراتيجية تدير الوضع الداخلي.

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