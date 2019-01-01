غنيم يرأس جلسة شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال

القاهرة /سما/

ترأس رئيس سلطة المياه ، رئيس الدورة الحالية للمجلس العربي للمياه، مازن غنيم، اليوم الأربعاء، جلسة شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، الذي يعقد في جمهورية مصر العربية.

وهدفت الجلسة إلى وضع المقومات الأساسية لتأسيس شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال، والتي جاري العمل على تأسيسها من قبل المجلس العربي للمياه، وفقا لقراره الأخير الصادر عن دورته الـ11 في حزيران الماضي، لتكون ذراعا تنفيذيا للمجلس في قضايا المياه للشعوب القابعة تحت الاحتلال، لخدمة قضايا المياه العربية.

واستعرض غنيم المقومات الأساسية التي يمكن أن تضمن نجاح عمل الشبكة، ومنها تقديم الدعم اللازم للشبكة من قبل الدول العربية، والتكامل مع المنظمات العربية العاملة في قطاع المياه، إضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بعملها، متطرقا إلى أهمية تفعيل الأدوات لخدمة قضايا المياه تحت الاحتلال بشكل خاص، وقضايا المياه المشتركة بشكل عام.

وأشار إلى أنه وتنفيذا لقرار المجلس الوزاري القاضي بإنشاء الشبكة فإنه جاري العمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة للبدء بتفعيل عمل الشبكة، لتكون منصة فاعلة في الدفاع عن الحقوق المائية العربية وخصوصا في ظل الوضع الجيوسياسي القائم، حيث تنبع 60% من المصادر المائية العربية من خارج حدودها، الأمر الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لحياة ومستقبل العديد من الشعوب العربية، خصوصا أن إسرائيل تعمل على تأجيج النزاعات المائية في المنطقة لخدمة أجنداتها التوسعية ولزعزعة الامن المائي العربي وبالتالي الامن القومي العربي.

من جهته، أشار وزير المياه السوداني الأسبق، رئيس شبكة حوض النيل، سيف الدين حمد عبد الله إلى أن إنشاء هذه الشبكة هو نواة للعمل المشترك وايجاد موقف عربي موحد تجاه قضايا المياه للدول القابعة تحت الاحتلال بشكل خاص ولما تواجهه الدول العربية اليوم من قضايا معقدة للمياه المشتركة، مستعرضا اهم القوانين والاتفاقيات الدولية التي يجب ان تعمل الشبكة على ايجاد الادوات اللازمة لتفعيلها.

وخلال العرض المقدم من المدير الاقليمي لمنظمة سيداري خالد ابو زيد، تطرق إلى أهمية أن تعمل الشبكة على إعداد الدراسات والتقارير اللازمة لخدمة قضايا المياه تحت الاحتلال والمياه العربية، مستعرضا أهم البيانات التي يجب أن تعمل الشبكة على جمعها وتوحيدها لتكون مرجعية للدول العربية في خدمة هذه القضايا.