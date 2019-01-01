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غانتس يتسلم رسميا كتاب التكليف لتشكيل الحكومة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يتسلم رسميا كتاب التكليف لتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

تسلم بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض"، مساء اليوم الأربعاء، بشكل رسمي كتاب التكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

جاء ذلك بعد اجتماع عقد غانتس وريفلين في مكتب الأخير بالقدس، اعقبه عقد مؤتمر صحافي مشترك أكدا خلاله على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

وقال غانتس إنه سيعمل من أجل إنشاء حكومة وحدة وطنية تخدم جميع الإسرائيليين وتعمل من أجل مصالحهم، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهد من أجل تشكيل هذه الحكومة وإنهاء الخلافات بين جميع الأحزاب.

وأضاف "سأشكل حكومة واحدة تقود دولة إسرائيل والشعب اليهودي بأسره" مشيرًا إلى أنه سيتفاوض مع جميع الأحزاب بدون استثناء بما فيها الأرثوذكسية المتطرفة.

من جانبه قال الرئيس الاسرائيلي ريفلين " اذا لم تتوقف عمليات الاستبعاد ومقاطعة بعض الأحزاب لبعضها فلن يتم تشكيل حكومة، ولذلك يجب التحدث مع الجميع وأن يتحد الجميع من أجل تشكيل حكومة واسعة".

وأضاف في رسالة لغانتس "حجم التحديات التي تواجهنا كبير، وأعداؤنا من حولنا ينظرون إلينا، وهذا يتطلب منا إنشاء حكومة".

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