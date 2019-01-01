متطوعوا فلسطين سيشاركون في الأعمال التطوعية لبطولة كأس الخليج وبطولة أندية العالم في دولة قطر

غزة / سما /

سيشارك متطوعين من فلسطين في الأعمال التطوعية لبطولة كأس الخليج وبطولة أندية العالم لكرة القدم والتي ستجرى في دولة قطر خلال شهري تشرين ثاني نوفمبر وكانون ثاني ديسمبر 2019 ، حيث سيشاركون في الأعمال التنظيمية والخدماتية والعلاقات العامة والاعلام ، وذلك مع 100 دولة اخرى ، حيث تعبر هذه المشاركة الأولى من نوعها ، كما سيشارك متطوعين من فلسطين في الأعمال التطوعية في مباريات كأس العالم 2022 والتي ستقام أيضا في دولة قطر .

وأجرت مؤسسة وطن للثقافة والتنمية بالشراكة مع الفريق الوطني للعمل التطوعي مقابلات لمتطوعي فلسطين المسجلين للتطوع في كأس الخليج العربي الدورة 24 وكأس العالم للأندية 2019 في دولة قطر الشقيقة، وياتي هذا التعاون بالشراكة مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

حيث تكونت لجنة المقابلات. والإختيار من الاستاذ باسم حدايدة رئيس الفريق الوطني الفلسطيني للعمل التطوعي رئيسا لجنة الاختيار ، والدكتور محمد شاهين مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون الطلبة والسيدة سميرة حليلة رئيسة منتدى سيدات الاعمال والاستاذ عماد الصوباني رئيس مجلس إدارة وطن والسيد سامر ابو مفرح مسؤول العلاقات الدولية في المؤسسة .

وسيخضع المتطوعين لدورة تدريبية وتثقيفية وتعريفية حول الأعمال التطوعية ومهامهم في دولة قطر اعتبارا من الشهر القادم .