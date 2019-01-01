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الكيلة: نبحث آلية تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: نبحث آلية تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع أخصائي الطوارئ في جامعة أيوا الأميركية هانس هاوس، آلية تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية.

وسلم هاوس خلال لقائه الكيلة، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة برام الله، الكيلة تقريرا عن وضع أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، حيث مكث في قسم الطوارئ بمستشفى الخليل الحكومي أسبوعا كاملا لرصد احتياجات هذه الأقسام والتعرف على حالتها.

وحاضر هاوس للكوادر الصحية العاملة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، حول أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة الأميركية.

من جهتها، أكدت الكيلة سعيها الدؤوب لتطوير جميع مراكز الوزارة، مشيرة إلى أن أقسام الطوارئ هي بوابة المستشفيات الحكومية، حيث من الضروري جداً تطويرها بالشكل المطلوب.

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