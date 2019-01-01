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مواقع إيرانية: تحطم طائرة مسيرة نتيجة سقوطها

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواقع إيرانية: تحطم طائرة مسيرة نتيجة سقوطها


طهران /وكالات/

أفادت مواقع إعلامية إيرانية بسقوط طائرة مسيرة، يوم الأربعاء، عند أطراف مدينة شوشتر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

ونقلت المواقع عن مصادر إعلامية قولها إن الحرس الثوري الإيراني أرسل فريقا إلى مكان تحطم الطائرة.

وقال موقع "عصر جنوب" الإيراني إن الطائرة المسيرة التي سقطت في محافظة خوزستان مجهزة بـ 4 كاميرات ويبلغ طولها مترين ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤولية تسيير هذه الطائرة في سماء إيران.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أنه "تم نقل الطائرة المسيرة إلى مكان آمن لدراسة أبعاد الحادثة".

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