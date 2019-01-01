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ترامب يأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا


واشنطن/ وكالات/

 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي فرضتها على تركيا، مشيدا بنجاح وقف إطلاق النار على الحدود التركية السورية.

وقال في كلمة متلفزة "في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا ما يجعل وقف إطلاق النار دائما ... لذا، أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت (على أنقرة) في 14 تشرين الأول/أكتوبر".

يأتي إعلان ترامب بعد اتفاق تم التوصل إليه الثلاثاء في سوتشي، ستعمل روسيا وسوريا بموجبه "على تسهيل" إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود.

كما يتضمن الاتفاق احتفاظ تركيا ب"منطقة آمنة" داخل سوريا بطول 120 كلم ًوعمق 32 كلم. وستبدا روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول المنطقة.

وقال ترامب إن بعض الجنود سيبقون في حقول النفط السورية رغم الانسحاب الأوسع من البلاد.

وتابع "اننا نضمن أمن النفط. وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود الأميركيين في المنطقة حيث النفط".

وحذر ترامب من أن العقوبات "القاسية" يمكن إعادة فرضها إذا فشلت تركيا في الوفاء بالتزامها بحماية الأقليات الدينية والعرقية.

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