بعد تكليف غانتس.. "أزرق-أبيض" و"الليكود" يتفاوضان غدًا

القدس المحتلة / سما /

تلتقي فرق التفاوض من حزبي أزرق- أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، يوم غد الخميس لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن حزب الليكود أعلن موافقته قبول الدعوة، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات لنتنياهو أكد فيها أنه لا يرغب باجراء انتخابات جديدة، وأنه يسعى لحكومة وحدة واسعة ومستقرة.

وتأتي هذه الدعوة قبل ساعات قليلة من تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لغانتس بتشكيل الحكومة هذه الليلة.

وفي سياق متصل، أعلن نتنياهو، عن تعيين آفي ديختر نائبًا له كوزير للجيش الإسرائيلي، بدلًا من إيلي بن دهان.